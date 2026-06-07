Sanzioni per la nuova ordinanza: controlli dei Carabinieri

NAPOLI – Servizio di alto impatto per i carabinieri della Compagnia Napoli centro. A passare al setaccio sono le vie della movida del capoluogo partenopeo. Sono 146 le persone identificate, 57 veicoli controllati e 16 le contravvenzioni al codice della strada elevate. 5 persone segnalate per uso personale di droga e 8 le persone denunciate. Cinque le persone denunciate perché trovate tra le vie più affollate del centro ad esercitare abusivamente la professione di parcheggiatore. Un 54enne napoletano è stato deferito perché durante un controllo alla circolazione stradale, sullo scooter a lui in uso, sono stati trovati pezzi di carrozzeria rubati da altri motorini. Deferito anche un 50enne tunisino perché irregolare sul territorio italiano e un 25enne napoletano che si dava alla fuga non rispettando l’alt imposto dai militari. Sanzionati anche 3 esercizi commerciali nel cuore di Chiaia. I locali non rispettavano la nuova ordinanza emessa dal Comune di Napoli per la tutela della quiete pubblica. Sono stati sorpresi aperti e a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito. In un caso, tra gli acquirenti, anche alcuni minorenni.