POZZUOLI/ Manca il medico e non c’è il sostituto «Problema serio per tanti bambini»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da un gruppo di mamme di bambini con disabilità. «Qui a Pozzuoli purtroppo abbiamo un problema serio: tanti di noi che avevano i bambini in cura con il dottor Scialoja (Neuropsichiatria infantile Asl) siamo rimasti scoperti, perché non arriva il nuovo sostituto. Questo vuol dire che non abbiamo un NPI che ci segua nei GLO, nelle revisioni o per l’aggiunta di nuove terapie. E tante altre mamme dovranno aspettare chissà quanto per fare il primo accesso per i loro piccoli. Noi siamo un piccolo gruppo di mamme che hanno i propri figli in terapia presso il centro I.fl.han.»