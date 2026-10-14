Pozzuoli, smottamento in via Coste d’Agnano dovuto al maltempo: strada chiusa al traffico

POZZUOLI – Le intense precipitazioni degli ultimi giorni hanno provocato uno smottamento lungo via Coste d’Agnano, strada che costeggia il cratere della Solfatara. Per raggiungere le abitazioni l’unica strada per raggiungerle è quella che passa nel Rione Solfatara. “Il cedimento ha interessato parte della sede stradale e del muro di contenimento, causando anche il danneggiamento della ringhiera di protezione – fanno sapere dalla Polizia Municipale di Pozzuoli -. Per tale motivo, in via precauzionale, è stato interdetto al transito il tratto di strada interessato dallo smottamento. Saranno necessarie verifiche tecniche per accertare la stabilità dell’area e individuare gli interventi di messa in sicurezza e successivo ripristino della viabilità”.