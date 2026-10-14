POZZUOLI/ Data alle fiamme l’auto di un’educatrice del nuovo asilo nido comunale a Monterusciello

POZZUOLI – Attimi di paura questo pomeriggio nel quartiere di Monterusciello dove un incendio ha danneggiato l’auto di una educatrice del nuovo asilo comunale di Pozzuoli. L’episodio è avvenuto in via Reginelle, nello stesso edificio che ospita il plesso elementare Reginelle dell’ottavo circolo didattico. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno avviato indagini sull’accaduto.

L’INCENDIO – Dai rilievi è emerso che l’incendio sarebbe di natura dolosa: qualcuno intorno alle 16 avrebbe cosparso di benzina la parte anteriore della Ford (che era parcheggiata nel piazzale esterno) ed ha appiccato il fuoco. L’auto è di proprietà di un’educatrice che lavora al nuovo asilo nido aperto dal comune di Pozzuoli appena due giorni fa. Gli inquirenti sono al lavoro per capire il movente e risalire all’identità dell’autore del gesto.