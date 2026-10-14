POZZUOLI/ Derattizzazione, il Liceo Majorana chiude per due giorni

POZZUOLI – Con una nota indirizzata a genitori, studenti, rappresentanti e persona Ata la dirigente scolastica Elena Manto ha comunicato la chiusura, per due giorni, del Liceo Scientifico Ettore Majorana, per un intervento straordinario di derattizzazione e sanificazione dei locali. “Si comunica che il giorno giovedì 15 ottobre 2026 verrà effettuato un intervento straordinario di

derattizzazione e sanificazione dell’intero istituto. – si legge nella nota – Al fine di consentire una completa ed efficace azione la scuola

resterà chiusa i giorni giovedì 15 e venerdì 16 ottobre 2026”. Proprio questa mattina un gruppo di studenti aveva manifestato chiedendo un intervento rapido da parte della dirigente che, dopo poche ore, è arrivato.