Ruslan morto al centro di riabilitazione a Pozzuoli, la madre chiede verità

POZZUOLI – Chiede verità la madre di Ruslan, il 24enne morto ieri al centro I.fl.han di Pozzuoli dopo essere caduto dal balcone al primo piano della struttura. Il giovane era in cura presso la struttura riabilitativa quando è morto per causa ancora in fase di accertamento e sulle quali indagano i carabinieri della stazione di Licola. Indagini delicate, coordinate dalla Procura di Napoli e che si stanno focalizzando anche su eventuali responsabilità da parte del personale del centro. Secondo una prima ricostruzione Ruslan si sarebbe sporto dal balcone finendo giù dopo un volo di circa 4 metri. Tra le ipotesi, in un primo momento, non si è esclusa anche quella del suicidio.

LO SGOMENTO – A chiedere verità sull’accaduto è anche il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis dove il giovane, di origini ucraine, viveva con la madre “Da genitore comprendo le ragioni della sua mamma che chiede tutta la verità sulle cause dell’incidente che non ha dato scampo al povero Ruslan. – ha detto de Leonardis – Da primo cittadino sono vicino alla famiglia, alla quale ho già assicurato la disponibilità a sostenerla ed a supportarla. Sono certo che le forze dell’ordine sapranno dare risposte celeri e certe alla domanda di verità invocata da una madre che ha perso il proprio giovane figlio. A lei e a tutti quelli che hanno voluto bene a Ruslan giunga l’abbraccio mio e di tutta la comunità di Qualiano.”