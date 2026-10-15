Sfugge durante un controllo anti droga a Bacoli: 40enne arrestato dai carabinieri

BACOLI – Servizio anti droga per i carabinieri della stazione di Bacoli che hanno arrestato il 40enne Ernesto Sansone, napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era fuggito al controllo dei carabinieri a Bacoli mentre cedeva delle dosi di droga ad alcuni clienti. I militari – avviate le indagini – sono riusciti a rintracciare il 40enne in un appartamento di Varcaturo. Rinvenuti e sequestrati 750 grammi di cocaina, 31 grammi di marijuana e 52 grammi di hashish. Trovato anche un libro mastro per l’attività illecita. L’uomo è stato trasferito in carcere.