Trovato con un chilo di droga in un casolare a Monte di Procida: 52enne finisce in manette

MONTE DI PROCIDA – Questa notte a Monte di Procida i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato Michele Guardascione, 52enne del posto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a via Petrara e perquisito. Il 52enne è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina. La perquisizione é stata estesa anche in un vicino casolare diroccato dal quale l’uomo era uscito poco prima. Lì sono stati trovati 6 panetti di hashish per un peso complessivo di 464 grammi. Sequestrate anche 18 buste con dentro 875 grammi di marijuana. Il 52enne è trasferito in carcere.