POZZUOLI/ Arrestato a Monterusciello ladro seriale di cialde di caffè

POZZUOLI – E’ probabile che si trattasse di un furto su commissione o di un mercato nero per vendere al miglior offerente. Fatto sta che i carabinieri della stazione di Monteruscello hanno arrestato per furto aggravato Mario Frenna, 49enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno fermato l’uomo nei pressi del supermercato Mister Risparmio a via Monteruscello e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di diverse confezioni di cialde del caffè. Dagli accertamenti è emerso che il 49enne avesse poco prima rubato nel vicino supermercato quella merce per un valore di circa 400 euro. L’arrestato è in carcere.