POZZUOLI/ Invasione di topi a Monterusciello: chiude anche la scuola di Reginelle

POZZUOLI – Dopo il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” tocca anche al plesso “Reginelle” (Ottavo circolo didattico) chiudere a causa della presenza di topi. Con una circolare diffusa oggi, infatti, la dirigente scolastica Roberta Catello ha comunicato la “chiusura del Plesso Reginelle per interventi di derattizzazione e disinfestazione e posticipo dell’orario di ingresso degli alunni” che resteranno a casa domani per fare ingresso lunedì alle nove. Si tratta della seconda scuola presente nel quartiere di Monterusciello costretta a chiudere per lo stesso motivo, a seguito delle pesanti piogge dei giorni scorsi che hanno fatto saltare tombini e impianti fognari. “Al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e tutelare la salute e la sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico, – si legge nella nota – il Plesso Reginelle resterà chiuso nella giornata di venerdì 16 ottobre 2026, per consentire l’esecuzione degli interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali scolastici. Si informa, inoltre, che lunedì 19 ottobre 2026 l’ingresso degli alunni del Plesso Reginelle sarà posticipato alle ore 09:00, al fine di consentire il completamento delle operazioni previste, l’adeguata aerazione e il ripristino delle necessarie condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti, a salvaguardia del benessere dei bambini e di tutto il personale scolastico.”