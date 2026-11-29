POZZUOLI – «Ci tengo a chiarire con estrema nettezza: non ho affatto querelato diecimila cittadini. Era un’iperbole, usata per dare il peso di offese quotidiane e reiterate che non riguardano il merito politico o amministrativo, ma colpiscono la sfera personale, l’aspetto fisico, l’intelligenza e la moralità. Attacchi che arrivano da una trentina di soggetti, querelati più volte, e da profili falsi che inquinano il dibattito pubblico e restituiscono una realtà distorta rispetto a ciò che accade davvero tra la gente.» E’ quanto ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che venerdì durante il consiglio comunale aveva annunciato di aver querelato “oltre diecimila persone”, per poi tornare sui suoi passi nel successivo intervento affermando che il numero dei querelati si aggira tra le dieci e le venti unità. Dietrofront che però non è servito a placare le polemiche, costringendo ieri il sindaco a tornate nuovamente sulla vicenda.

LA SPIEGAZIONE – «La stragrande maggioranza dei puteolani – ha detto Manzoni – si confronta con me in modo franco ma rispettoso. Io, per mia natura, dialogo con tutti, rispondo al telefono e non ho preclusioni verso nessuno, pur sapendo che in una fase complessa e prolungata come quella del bradisismo il sindaco diventa inevitabilmente il “parafulmine” delle preoccupazioni e delle fatiche della cittadinanza, anche su aspetti e competenze che non dipendono direttamente dal Comune. Ma quando si oltrepassa il limite e si scivola nell’insulto personale, è giusto intervenire per ristabilire le giuste regole del confronto civile: un’azione che porto avanti personalmente, senza impegnare né uffici né casse del Comune e senza che questo distolga l’Amministrazione dal lavoro quotidiano. La realtà che vivo ogni giorno nelle strade di Pozzuoli è ben diversa dalla rappresentazione tossica di certi social: c’è tantissima gente che chiede serietà, rispetto e concretezza. Noi andiamo avanti con determinazione, continuando a chiedere anche alle istituzioni nazionali ed europee regole più chiare e rigorose per la regolamentazione dei social network, oggi insufficienti, affinché il confronto pubblico torni a essere un luogo di crescita e verità».