POZZUOLI/ «Sindaco Manzoni, quando risolverai il caos che hai creato?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve esimio sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. Lunedì sera alle 17.06 mi accingo a salire sulla navetta de Agostino da Bagnoli in direzione di Pozzuoli, la medesima ha incontrato un traffico insolito nella via Lungo Mare Pertini vista anche l’ora e il giorno. Il medesimo traffico era lungo almeno due chilometri. Il perché di ciò è apparso chiaro quando la navetta è arrivata all’incrocio tra via G. de Fraia con via C. Battisti. Sicuramente con la chiusura di via G. Marconi il traffico a Pozzuoli è scoppiato perché obbliga chi deve andare verso Pozzuoli alta da Lungo Mare Pertini è obbligato a transitare per l’incrocio di cui prima. Guarda caso in più, quando attraccano i vaporetti che vengono da Ischia e Procida questo incrocio va in tilt. Nessun vigile presidiava questo incrocio ovviamente. Normalmente la durata normale della navetta de Agostino da Bagnoli ad Arcofelice dura max venti minuti, questa volta il tragitto è durato 40 minuti. L’ironia che questa condizione di disagio si determina ad ogni attracco dei vaporetti che giungono a Pozzuoli dalle isole. Almeno in mancanza dei vigili porre un semaforo nelle due vie dell’incrocio che lo regola. Ed anche rendere transitabile ai veicoli che provengono da via Roma e Lungo Mare C. Colombo l’area del parcheggio con strisce blu di via C. Battisti, aumenterebbe la dimensionalità metrica della medesima strada sgravando la strozzatura che crea l’incrocio di cui prima. Proviamo a risolvere i problemi che lei stesso ha determinato chiudendo via G. Marconi. Anche se in tale incrocio un vigile sarebbe molto utile, lei sa bene come tutti i napoletani guidano i propri autoveicoli diciamo con un eufemismo “ in libertà di pensiero del codice della strada”» (Giuseppe C.)