POZZUOLI/ La compagnia Vulimm’ Vulá torna in scena con “Amicizie pericolose” al Teatro Sant’Artema

POZZUOLI – La città di Pozzuoli si prepara a una nuova serata all’insegna del divertimento e della buona comicità. Sabato 27 settembre alle ore 20.30, presso il Teatro Sant’Artema di Monteruscello, la compagnia teatrale Vulimm’ Vulá porterà in scena “Amicizie pericolose”, una commedia inedita che promette risate, ironia e colpi di scena. Si tratta di un’opera fresca e coinvolgente, scritta e prodotta direttamente dalla compagnia, capace di catturare il pubblico grazie a ritmi brillanti e situazioni paradossali che riflettono, con leggerezza, vizi e virtù della vita quotidiana. La Vulimm’ Vulá non ha bisogno di presentazioni: attiva da oltre 15 anni, è tra le realtà teatrali più amate e seguite del territorio flegreo. Con i suoi spettacoli ha calcato palcoscenici in tutta Italia, conquistando il pubblico con uno stile originale e sempre trascinante. Non solo: il gruppo è stato anche ospite in Germania, in occasione di un festival internazionale, portando così il suo teatro oltre i confini nazionali. Con “Amicizie pericolose”, la compagnia conferma la sua capacità di rinnovarsi senza perdere la propria identità, proponendo uno spettacolo che unisce la leggerezza della commedia popolare all’energia tipica della tradizione teatrale partenopea. Un appuntamento da non perdere per chi ama il teatro brillante e vuole trascorrere una serata all’insegna della risata e della spensieratezza.