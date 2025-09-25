A Quarto due incontri per raccontare la Palestina. Serata “Music for Gaza”

QUARTO – Giovedì 25 e sabato 27 settembre, la parrocchia Gesù Divino Maestro a Quarto (via Marmolito, 1/A), organizza due incontri su “Gaza: diritto alla libertà, diritto alla vita!”. Giovedì 25, alle ore 18.00, incontro dal titolo “In dialogo con”. Interverranno Sandro Ruotolo, europarlamentare, Shafik kutram, presidente della Comunità palestinesi in Campania, fra Diego Della Gassa, responsabile nel Getsemani a Gerusalemme e Carlo Sacerdoti, medico. Modera Gennaro Pagano, psicologo e responsabile del Patto educativo per Napoli. Sabato 27, alle ore 19.30, incontro dal titolo “Racconto la mia Palestina” e presentazione della mostra “Bussola” di Dana Hilmy, fotografa. Oltre l’autrice, interverranno don Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli e di Ischia, Luca Liverani, giornalista, Gianni Pinnizzotto, fotogiornalista. Modera Carlo Cuomo, delegato di Pozzuoli-Ischia dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. A seguire, alle ore 21.00, nel piazzale della chiesa, guidata dal parroco don Genny Guardascione, degustazione di alcuni piatti della cucina palestinese – birra Taybeh e Gaza cola e serata “Music for Gaza”. Ospiti Valentina Stella, Thayla Orefice, Milena Setola, Fabrizio Fierro, Salvatore Totaro e i Guarracini, Diego Sanchez, Salvatore Gisonna, Gianni Lanni, Giampietro Ianneo, I Colori dell’Amore e la piccola Mya. Presenta Emanuela Giordano. Direzione artistica Gennaro Grillo.