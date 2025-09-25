Dall’Ucraina ai Campi Flegrei: riparte la macchina della solidarietà per ospitare i bambini a Natale

POZZUOLI – Dopo un’estate trascorsa in tranquillità, lontani dalla guerra, i bambini ospitati dalle famiglie dell’area flegrea (nella foto tre minori a Bacoli) e di tutta Italia, sono tornati in Ucraina. Conclusa questa parentesi, però, la macchina della solidarietà non si ferma e già lavora per Natale quando il progetto di ospitalità messo in atto dall’associazione PUER di Roma darà a decine di minori la possibilità di ritornare nel nostro paese. Un progetto che domani sarà oggetto di una campagna informativa volta alle famiglie italiane che vogliono aiutare quanti, quotidianamente, vivono l’incubo dell’aggressione russa. L’obiettivo? Far conoscere meglio il progetto di accoglienza familiare dei bambini provenienti dall’Ucraina.

L’EVENTO – Domani (venerdì 26 settembre dalle ore 19) la PUER darà vita a un incontro online (su Zoom) durante il quale verranno presentate le finalità, le modalità, le esperienze concrete di accoglienza, per un gesto di solidarietà che può cambiare la vita dei bambini e arricchire quella delle famiglie. Durante l’evento interverrà Sergio De Cicco, presidente PUER che da anni porta in Italia bambini dai paesi di guerra. Per partecipare contattare i numeri: 06/36001447 – 3313361765.