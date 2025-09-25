Controlli della Polizia a Pozzuoli: nel mirino auto, negozi e pregiudicati

POZZUOLI – Nella giornata di martedì, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli e a Frattamaggiore. In particolare, gli agenti dei Commissariati di Pozzuoli e di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 176 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, controllato 67 veicoli e 2 esercizi commerciali. Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 21 soggetti sottoposti a misure restrittive o alternative alla detenzione.