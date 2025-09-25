POZZUOLI/ Piazza De Curtis nel degrado dopo il Monteruscello Fest «Passato il santo passata la festa»

POZZUOLI – «Ad oggi a circa 2 settimane dalla fine evento del Monteruscello Fest queste sono le condizioni in cui versa la Piazza. Non necessiterebbe commento, ma non è possiamo fare a meno.» È quanto denunciano i residenti del quartiere di Monterusciello che elencano una serie di criticità non ancora risolte dopo la kermesse enogastronomica «Ci sono ancora tubazioni dell acqua sospese sulla pavimentazione; la chicca è l attacco di un punto acqua sul laterale di una panchina( questo merita un trofeo); residui di strisce di bioadesivo di qualche stand; pedane di legno senza essere messi in sicurezza(facilmente accessibili da bambini); dispositivi dei cestini rifiuti distrutti ma ancor peggio pericolosi con pezzi di lamiera sporgenti altamente taglienti facili da poter arrecare danni involontariamente da un urto; accumulo di tubazione idrica, in evidente stato di sistemazione ,sperando temporanea, nelle aree sotto le scale di accesso alla piazza, probabilmente dopo le segnalazioni sulle testate giornalistiche locali hanno provato a risolvere, ma è andata male. I cancelli per l’accesso ai locali dove sono installati le macchine esterne dei condizionatori, contatori elettrici della piazza, pannelli di comando accensione luci ecc.ecc. quindi accesso che dovrebbe essere solo a personale autorizzato, risultano come da foto aperti a chiunque ed in un chiaro stato degradante. Ultima chicca… molto carini gli adesivi delle postazioni dove dovrebbero esserci gli estintori…ma ovviamente da folli installarli senza un’adeguata Protezione in un luogo pubblico come Monteruscello . Quindi la domanda è sempre la stessa: dove sono tutti coloro che in quelle 2 serate se la sono goduta a pieno? Gli organizzatori? L amministrazione? Come avevamo anticipato, passa il santo, passa la festa.»

