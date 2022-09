POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile direttore, ho seguito la vicenda del parcheggio di Arco Felice e quella del nuovo che stanno realizzando nei pressi dell’ex Sofer. E’ una cosa che ritengo ottima e utile per la cittadinanza e i turisti che vengono a Pozzuoli, ma mi chiedo se è il caso di spendere 4mila euro al mese per un vigilantes privato quando ci sono di dipendenti del comune di Pozzuoli tipo quelli che stanno sul Molo Caligoliano o al mercato Ittico? Spendere 4mila euro al mese vuol dire spendere quasi 50mila euro all’anno che per due parcheggi equivale a una spesa di 100mila euro per 12 mesi. Non crede caro sindaco Manzoni che sia uno spreco?» (Salvatore L.)