POZZUOLI – Uno spaventoso incidente stradale è andato in scena nella notte in via Campi Flegrei. Il bilancio conta tre giovani feriti, tra cui una donna ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, e tre auto distrutte. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia Municipale di Pozzuoli verso le 4 di questa notte il conducente di una Lancia Lybra, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro una Fiat Panda e una monovolume parcheggiate sulle strisce blu, in prossimità dell’ingresso di un hotel. Nello schianto -violentissimo- le tre vetture sono andate distrutte. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che dopo le cure del caso hanno trasferito i feriti in ospedale. Sequestrati i tre veicoli.

