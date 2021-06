POZZUOLI – La Giunta comunale di Pozzuoli ha approvato un provvedimento che permetterà di avviare i lavori di manutenzione nell’edificio che attualmente ospita la caserma della Foresta di Licola, in via dei Platani. L’intervento è necessario per permettere il trasferimento della Stazione dei carabinieri a Licola in attesa che ci sia il recupero strutturale della vecchia sede, posta a qualche centinaio di metri di distanza e chiusa dall’agosto 2017. La stazione carabinieri Forestale sarà ospitata nel frattempo nella stazione dei carabinieri di Monterusciello in via Salvatore Di Giacomo.

L’INTERVENTO – «Torna il presidio di legalità a Licola. Eseguiremo a nostre spese i lavori di manutenzione all’immobile attualmente occupato dalla Forestale in via dei Platani, che diventerà temporaneamente sede della Stazione dei Carabinieri di Licola. In tal modo potremo rispondere all’esigenza di sicurezza e controllo del territorio manifestata più volte dagli abitanti del luogo. Ringrazio il comandante provinciale dei Carabinieri, generale Canio Giuseppe La Gala, e il comandante della Compagnia di Pozzuoli, maggiore Claudio Di Stefano, per la disponibilità e l’impegno manifestati nel giungere alla soluzione auspicata». Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.