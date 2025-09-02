Pozzuoli senza un’ambulanza e l’automedica nelle ore notturne

POZZUOLI – Un’ambulanza e un’automedica in meno nelle ore notturne a Pozzuoli. E’ ridotta all’osso la disponibilità di mezzi di primo soccorso sul territorio cittadino dopo lo spostamento (avvenuto a inizio luglio) alla postazione di Monte di Procida. Ad oggi, secondo quanto disposto dall’Asl Napoli 2 Nord, nella città di Pozzuoli (che conta oltre 80mila abitanti) sono disponibili solo un’ambulanza e un’automedica per dodici ore, mentre a Bacoli e Monte di Procida (35 mila abitanti in totale) sono a disposizione due ambulanze e un’automedica. Il progetto è quello di ripristinare al più presto l’automedica per Pozzuoli per l’intero arco delle 24 ore, ma attualmente, nelle ore notturne, in caso di necessità l’automedica è costretta a partire dalla postazione di Monte di Procida o da quella di Varcaturo.

LA RIDUZIONE – Prima di questa estate la situazione era la seguente: due ambulanze e un’automedica a Pozzuoli h24; 1 ambulanza a Bacoli h24. Nei mesi da giugno a settembre: un’ ambulanza a Bacoli nella fascia oraria 10-22; un’ambulanza a Pozzuoli dalle 10 alle 22. Poi a metà giugno la situazione è diventata: un’ambulanza a Pozzuoli h24; un’ ambulanza a Bacoli h24; un’ambulanza a Monte di Procida h24; un’automedica a Monte di Procida h24; un’automedica a Pozzuoli 8-20.