POZZUOLI/ Cumulo di pene, arrestato a Licola mare recordman dei parcheggi abusivi

POZZUOLI – Dovrà scontare oltre quattro anni di carcere Massimiliano Cangiano, 38 anni, detto “o micione”, arrestato a Licola mare dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Sull’uomo grava una innumerevole quantità di reati commessi da parcheggiatori abusivo, tra cui ci sono anche aggressioni, danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Negli anni, inoltre, ha più volte violato i Dacur (Divieto di Accesso nelle Aree Urbane) a cui era stato sottoposto sempre a seguito dell’attività di parcheggiatore abusivo. “Micione” è stato raggiunto nella sua abitazione dagli agenti diretti dal vicequestore Raffaele Esposito e trasferito nel carcere di Poggioreale in seguito a un ordine di esecuzione per la carcerazione da parte della Procura di Napoli.

(nella foto il momento in cui l’arrestato viene portato via dalla Polizia)