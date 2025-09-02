«Raffica di multe ricevuta dal comune di Quarto»

QUARTO – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione di Cronaca Flegrea, mi chiamo Gennaro Molino, risiedo nel Comune di Qualiano, e vi contatto per segnalare un episodio che mi ha coinvolto direttamente e che ritengo possa avere una certa rilevanza anche per altri cittadini. Nel giro di pochi mesi (gennaio, marzo e aprile), ho ricevuto quattro notifiche di verbali dal comune di Quarto (telecamere situate al confine tra Pozzuoli e Quarto), tramite app SEND per la mancata revisione del mio veicolo. Sono consapevole della mia responsabilità per la scadenza non rispettata, ma trovo sproporzionato l’accumulo di sanzioni in un lasso di tempo così breve. Ho presentato ricorso al Prefetto, ma la mia richiesta è stata dichiarata inammissibile. Sia prima che In seguito mi sono recato personalmente presso il comando della Polizia Municipale di Quarto per chiedere chiarimenti anche sull’omologazione delle telecamere utilizzate per il rilevamento (leggo su internet che in caso di mancata omologazione le notifiche risultano nulle), ma senza ricevere risposte chiare. Vi scrivo non per cercare giustificazioni personali, ma per condividere questa esperienza affinché possa servire da monito o spunto di approfondimento per altri cittadini che, come me, potrebbero trovarsi in una situazione simile senza rendersene conto. Ah vorrei aggiungere che io l’unica notifica postale l’ho ricevuta dopo tanti mesi a distanza della prima notifica tramite app. Dico io le persone anziane con le loro numerose difficoltà con la tecnologia di oggi, come farebbero ad accedere in questa nuova piattaforma che ti informa di eventuali notifiche?»