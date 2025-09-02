Strada chiusa, residenti e automobilisti in trappola a Pozzuoli

POZZUOLI – Via Rosini chiusa e automobilisti e residenti in trappola. Succede a Pozzuoli dove i lavori lungo la strada partiranno proprio nel periodo di ritorno dalle vacanze e, soprattutto, in prossimità della riapertura delle scuole. Nel pieno di una crisi sismica, una delle principali arterie stradali è off-limits. A ciò si aggiunge la mancanza di adeguate comunicazioni da parte del comune di Pozzuoli (appena la pagina Facebook dell’Ente) e di una segnaletica stradale utile a indicare percorsi alternativi. Per chi proviene da Pozzuoli ed è diretto verso la zona del Carmine davanti a via Rosini è costretto a dirigersi verso via Napoli dove, se è fortunato, trova una pattuglia della polizia municipale pronta a indicare il percorso da seguire. Insomma, caos e superficialità la fanno da padrona.