POZZUOLI/ Scudetto Napoli, ad Arco Felice si prepara la festa già da Lazio-Sassuolo «Vestiamoci d’azzurro»

POZZUOLI – E’ tutto pronto a Pozzuoli e nel resto dell’area flegrea per la festa per il terzo scudetto del Napoli. Ad Arco Felice, tra i punti “caldi” della tifoseria azzurra, tutti sono pronti a scendere in piazza già da domani, mercoledì 3 maggio, giorno di Lazio-Sassuolo. Infatti, se la squadra guidata da Maurizio Sarri non vincerà, per il Napoli sarà matematicamente scudetto anche senza giocare la partita di giovedì a Udine.

LA FESTA – E proprio in virtù di questa combinazione che ad Arco Felice è stato affisso un manifesto dagli stessi tifosi che hanno colorato piazza Aldo Moro e le zone adiacenti di bianco-azzurro. “Dovevamo festeggiare domenica contro la Salernitana…la festa è solo stata rimandata si farà o mercoledì sera se la Lazio non vince contro il Sassuolo…o giovedì sera…quando giocherà il Napoli che gli basterà in caso di vittoria della Lazio solo un punto…non è successo niente…saranno ancora più belli i festeggiamenti…dopo 33 anni il sogno si sta x realizzare vestitevi d’azzurro!”