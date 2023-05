L’ASD Tennistavolo Pozzuoli festeggia 25 anni di attività al Rione Toiano

POZZUOLI – Otto fra i migliori atleti italiani si sfideranno in un affollato Pala-Quasimodo al Rione Toiano. Un grande evento sportivo organizzato dall’ASD Tennistavolo Pozzuoli per celebrare i 25 anni di attività della società flegrea. Sabato 6 maggio si parte alle ore 14:30 con l’apertura della mostra fotografica che ripercorre la storia della compagine puteolana. Appassionati e non potranno ammirare i colpi di atleti di primissimo calibro provenienti dalle massime serie nazionali per onorare la ricorrenza. Fra di loro il n.1 puteolano Stefano Banco, ormai stabilmente nella top 100 italiana. A seguire la cerimonia di premiazione e un brindisi alla presenza, fra gli altri, del sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, del presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli e del comitato FiTeT Campania Pietro Guarino. Si tratta di un’occasione di aggregazione importante per il movimento pongistico e, soprattutto, di apertura per il Tennistavolo Pozzuoli che punta a coinvolgere cittadini, istituzioni, associazioni ed imprenditoria provando a generare quelle sinergie indispensabili per promuovere ulteriormente uno dei cosiddetti “sport minori”.

IL COMMENTO – Il legame fra Pozzuoli e il tennistavolo, infatti, nasce già dagli ’60 con illustri risultati sportivi e un florido movimento che si interruppe negli ’80 a causa dei fenomeni bradisismici. Nel maggio del 1998 un gruppo di ex atleti e dirigenti, guidati dal presidente Umberto Magliuolo, danno vita all’attuale società. Oggi il Tennistavolo Pozzuoli aggrega oltre 40 atleti provenienti da Pozzuoli, Bacoli, Napoli e tutto il territorio flegreo. «L’obiettivo è quello di continuare un sano percorso di crescita, in particolare dell’attività giovanile, ed è per questo che speriamo in un crescente sostegno delle istituzioni e del mondo imprenditoriale», ha dichiarato il presidente Mirco Maestrini. «Oggi è una giornata di festa che spero ci avvicini a tutto il territorio e anche a coloro che non conoscono questo bellissimo sport. Ringrazio per la collaborazione la Dirigente Scolastica, le istituzioni cittadine e federali. Ringrazio gli atleti che hanno scelto di esserci e soprattutto il nostro sponsor, Polo Rosso, che continua a sostenerci».