Festa scudetto, il sindaco di Pozzuoli vieta la vendita di fuochi d’artificio e di bevande in vetro

POZZUOLI – Divieto di vendita – con esclusione del servizio al tavolo – di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e non alcoliche, in contenitori di vetro, di qualsiasi forma o dimensione, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali di Pozzuoli, a partire dalle 19 di oggi alle 4 di domani e dalle 19 di domani alle 4 di venerdì 5 maggio. Stop anche all’utilizzo e alla vendita di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco, Luigi Manzoni, in vista dei possibili festeggiamenti per la conquista dello scudetto da parte del Calcio Napoli. Il provvedimento nasce per tutelare la pubblica incolumità e per rendere questo evento un’occasione di festa senza pericoli per coloro che decideranno di festeggiare nelle piazze della città di Pozzuoli.