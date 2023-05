Bomba carta davanti a un bar, distrutta la saracinesca: l’ombra del racket a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Un boato fortissimo nel cuore della notte. Una bomba carta è stata fatta esplodere poco prima delle tre davanti a una caffetteria di Monte di Procida, il Bar Victoria, in via Cappella. Le lancette dell’orologio segnavano le 2:45 quando l’ordigno artigianale è stato lanciato contro l’attività. La deflagrazione non ha provocato feriti, ma ha danneggiato la saracinesca del bar. L’esplosione ha anche tirato giù dal letto i residenti della zona che non sono riusciti più a prendere sonno per lo spavento. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica; tra le piste battute c’è quella del racket. Secondo i primi riscontri, infatti, si è trattato quasi certamente di un atto doloso e premeditato. E dalle prime ore dell’alba si lavora per identificare gli autori del raid dinamitardo. Un aiuto determinante alle indagini potrebbe arrivare nei prossimi giorni dall’analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona.