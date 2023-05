Auto storica personalizzata con i colori del Napoli: il ricavato della vendita destinato a un centro di integrazione

NAPOLI – Una macchina storica personalizzata con i colori del Napoli per una nobile causa: il ricavato della vendita sarà destinato ad un nuovo centro di integrazione a Castel Volturno. Un progetto unico nel suo genere sta catturando l’attenzione dei tifosi del Napoli e degli

amanti delle macchine d’epoca. Si tratta di una macchina storica ristrutturata meccanicamente, riverniciata con i colori del Napoli e personalizzata con gadget azzurri, il cui ricavato della vendita sarà destinato alla costruzione di un centro di integrazione, culturale, sociale e musicale a Castel Volturno. Il cuore di questo progetto è stato messo in moto dal Presidente dell’Associazione di Reggae Revolution.it, un appassionato tifoso del Napoli e amante delle macchine d’epoca, che sta dedicando tempo ed energie per restaurare questa macchina storica e renderla un vero e proprio pezzo di storia. Oltre al restauro meccanico, la macchina è stata dipinta con i colori del Napoli, con un’attenzione meticolosa ai dettagli, e personalizzata con gadget azzurri, rendendola un’opera d’arte su quattro ruote. Ma questa iniziativa non si ferma solo all’amore per le macchine d’epoca e il calcio.

IL PROGETTO – Il progetto ha un obiettivo nobile e ambizioso: il ricavato della vendita della macchina sarà destinato alla costruzione di un centro di integrazione, culturale, sociale e musicale a Castel Volturno. Questo centro offrirà un luogo di incontro, condivisione e apprendimento per i giovani, promuovendo l’integrazione tra diverse culture e comunità, e offrendo opportunità di crescita sociale e culturale. «Questa è una vera passione che si traduce in un progetto significativo», ha dichiarato Ras Ale. «Sono orgoglioso di poter mettere a disposizione la mia macchina storica per sostenere la costruzione di un centro di integrazione a Castel Volturno. Spero che i tifosi del Napoli e gli amanti delle macchine d’epoca si uniscano a me in questa missione e contribuiscano a rendere realtà questo sogno». Il sito web napolino.it è un’ottima risorsa per gli appassionati di automobili storiche iscritte all’ASI che desiderano seguire da vicino l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione. Una panoramica dettagliata di tutti gli stadi di avanzamento, con informazioni precise su ciascuna fase del processo. Grazie a foto, video e aggiornamenti regolari, è possibile monitorare da vicino i progressi del restauro del veicolo. Il sito web è facile da navigare, offre anche informazioni sull’iscrizione ASI. napolino.it è una risorsa completa e affidabile per gli appassionati di auto storiche che desiderano seguire attentamente l’avanzamento della ristrutturazione. Questo progetto è un perfetto connubio tra la passione per il calcio, l’amore per le macchine d’epoca e la volontà di fare una differenza concreta nella comunità. Il sostegno di tifosi del Napoli e di appassionati di macchine d’epoca sarà fondamentale per realizzare questo ambizioso obiettivo.