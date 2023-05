POZZUOLI/ La storia di Giusy, dal Rione Toiano al grande sogno «Vorrei partecipare a Miss Italia»

POZZUOLI – Il suo è il sogno di tante ragazzine, diventare modella e miss Italia. Lei si chiama Giuseppina De Felice, per tutti “Giusy”. Ha 17 anni, ha da poco terminato gli studi e ora frequenta un corso per diventare estetista. Ma il suo obiettivo è solo uno: «Diventare una miss. Lo sogno io e lo sognano i miei genitori, in primis mio padre». Una ragazzina cresciuta in periferia che tenta il grande sogno, una rivincita per lei e per tante altre coetanee. Di recente è stata una delle protagoniste di un casting ma ora Giusy punta a partecipare a un concorso di bellezza con lo sguardo rivolto alla fascia che tutte le ragazze della sua età sognano, quella di “Miss Italia”. «Sfilare e partecipare a un concorso di bellezza è stato sempre il mio sogno fin da bambina -racconta Giusy – Mio padre è molto felice, è lui che mi sta accompagnando in questo percorso e gli devo tanto».