POZZUOLI/ Scooter selvaggi sulla spiaggia di Lucrino, polizia e vigili sequestrano 3 mezzi e fermano 38 persone

POZZUOLI – Giro di vite da parte della Polizia contro gli scooter che scorrazzano pericolosamente sulla spiaggia di Lucrino e nel sottopasso che da via Miliscola porta all’arenile. Questa mattina, durante le attività di controllo i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – in collaborazione con il comando di polizia municipale di Pozzuoli – agli ordini del comandante Silvia Mignone – hanno identificato 38 persone ed elevato tre sanzioni in violazione al Codice della Navigazione, 7 al codice della strada e sequestrato tre motoveicoli. Le attività, che andranno avanti anche nei prossimi giorni, sono state messe in atto per garantire la sicurezza dei bagnanti anche dopo le denunce dei giorni scorsi.