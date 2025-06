POZZUOLI/ L’allarme: «In tre sulle moto con bambini lungo le vie del mare»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve redazione della Cronaca Flegrea, voglio denunciare il fatto che molte persone con le moto, qualcuno anche con bambino, per scansarsi il traffico invadono la corsia della strada al senso opposto alla propria direzione. E non solo, lo fanno anche ad una certa velocità. Dico questo perché (non è la prima volta) al rientro dal mare andando verso Arco Felice mi è capitato di scansare molte moto che venivano dal senso opposto nella mia corsa e suonano anche il clacson pretendendo di avere la precedenza quando sappiamo bene che non è così. Quindi la scrivo per segnalare questa cosa ed avere prudenza prima che succeda qualcosa specialmente e soprattutto quando a bordo di queste moto ci sono bambini seduti in mezzo a due persone e, credetemi, ne ho visti in molti.»