POZZUOLI – Nuovo fenomeno sismico in serata a Pozzuoli. Alle 21:45 i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato un evento sismico di magnitudo 2.5 ± 0.3 localizzato nei pressi di via Napoli, ai piedi del monte Olibano. Il sisma si è prodotto alla profondità di 0,34 km. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro. Non si registrano particolari criticità.