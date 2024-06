POZZUOLI – A partire da stanotte, precisamente dalle 04:08, è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato finora in via preliminare 22 terremoti con magnitudo massima 2.0. L’evento più energico è stato rilevato alle 6.15 di questa mattina, alla profondità di 2,5 km e con epicentro Solfatara.