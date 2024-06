POZZUOLI/ «Treni troppo rumorosi, la pace notturna va tutelata»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buonasera direttore, abito in via vecchia San Gennaro e mi diletto con il passaggio della metro che indubbiamente non è un piacere! Ma fintanto il capotreno rispetta le regole e dopo le 22 rallenta e cerca di abbassare i rumori generati dal passaggio treni, è bene! Ma quando i capotreni se ne fregano e passano a qualsiasi ora a velocità sostenuta e talvolta bussano anche il loro avvisatore acustico…non ci sto! Stasera (ndr 22 giugno) alle ore 00.06 continuano a passare ed a suonare ripetutamente…ritengo la cosa almeno sconveniente se non anche contraria a regole di inquinamento acustico! La pace notturna di questi posti va tutelata». Stefano B.