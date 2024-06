BACOLI/ Ritorna “Teatro Alla Deriva” alle Stufe di Nerone

BACOLI – In arrivo la nuova edizione di “Teatro Alla Deriva”, la rassegna teatrale, ideata da Ernesto Colutta e da Giovanni Meola, che da svariati anni fa recitare gli attori su una zattera collocata al centro di un laghetto termale presso le Stufe di Nerone. Anche il cartellone di quest’anno si snoda in quattro spettacoli domenicali, il cui filo conduttore è costituito dall’ironia, coniugata nelle sue poliedriche forme. Si parte domenica 30 giugno con “Opera didascalica” di Alessandro Paschitto, lavoro pluripremiato a livello nazionale. Il 7 luglio sarà la volta di “Monica (odellalibertà)” di Francesca Fedeli, originale omaggio alla figura di Monica Vitti. Il terzo lavoro, che andrà in zattera il 14 luglio, è “Tutto Shakespeare Minuto per Minuto” per la regia di Andrea Cioffi, un ardimentoso centone dell’opera omnia del grande drammaturgo inglese. Chiuderà la tredicesima edizione della rassegna, in data 21 luglio, “Leggende Napulitane”, a cura di Diego Sommaripa, pièce che farà rivivere personaggi e storie della tradizione popolare partenopea. Come precisa Giovanni Meola, che firma per il dodicesimo anno la direzione artistica, per il pubblico di fedelissimi della rassegna è stato confezionato un cartellone «all’insegna di una comicità ironica e non sguaiata, ma anche all’insegna dell’intelligente riscrittura drammaturgica e scenica. Il tutto reso magnificamente in scena da un manipolo di attrici e attori capaci di giocare col pubblico in modo limpido e diretto. Chi vorrà esserci non se ne pentirà di sicuro».

Terme Stufe di Nerone (via Stufe di Nerone n. 37, Bacoli – NA)

giorni e orari: 30 Giugno | 7 Luglio | 14 Luglio | 21 Luglio – ore 21:15

info e prenotazioni [email protected] – 320 2166484 (solo whatsapp)

www.tsdn.it/teatroalladeriva

http://www.virusproduzioni.it