POZZUOLI – Cresce l’attesa per la finalissima di “Miss Campi Flegrei”. Questa sera alle 21 andrà in scena, in piazza Antonio De Curtis a Monterusciello, la finalissima del concorso di bellezza organizzato da Alberto Spina, kermesse giunta alla sua undicesima edizione. L’evento sarà presentato da Paola Mercurio e vedrà partecipare 45 modelle. Sono 14 le fasce che verranno assegnate. Tra gli ospiti i Radio Rocket di Made in Sud.

