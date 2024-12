POZZUOLI/ Schianto alla rotonda Damiani: 58enne morto all’alba – LE FOTO

POZZUOLI – Non è servita la corsa in ospedale e un delicato intervento chirurgico a salvare la vita a Daniele Ciro, 58enne nativo di Arzano ma residente a Licola. L’uomo è rimasto coinvolto questa notte, poco dopo l’una, in un incidente stradale in via Montenuovo Licola Patria mentre era alla guida della sua auto. Secondo quanto ricostruito, per motivi ancora in fase di accertamento, il 58enne ha perso il controllo della vettura andandosi a schiantare contro la rotonda all’altezza dell’ex complesso “Damiani”. Soccorso in condizioni critiche dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato trasferito in codice rosso presso il vicino ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove è deceduto alle prime ore dell’alba.

L’INCIDENTE – Sul drammatico incidente indagano gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli diretti dalla comandante Silvia Mignone. Nel violento impatto contro il muretto della rotatoria stradale, Daniele Ciro ha riportato gravi ferite alla milza e alla testa che sono risultate fatali. Tra le ipotesi alla base del tragico incidente stradale non si escludono l’alta velocità e una distrazione del conducente, che avrebbe poi perso il controllo della vettura.

IL SEQUESTRO – Sulla salma del 58enne il pm di turno ha disposto il sequestro e il trasferimento presso il centro di medicina legale del II Policlinico per l’autopsia che servirà ad accertare tempi e modalità che hanno portato al decesso. Il veicolo è stato anch’esso sequestrato e trasferito al deposito giudiziario di Licola.