Cantieri pedagogici: il Duca degli Abruzzi si conferma polo culturale del Museo del Mare

NAPOLI – Ancora una conferma del ruolo di polo culturale del Museo del Mare di Napoli che, insieme all’Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi”, ha promosso il Convegno Nazionale “Cantieri pedagogici sul mare” (13-12-2024). L’incontro di studi ha visto il contributo di prestigiosi esperte/i, che hanno posto al centro del dibattito tematiche quali l’impatto delle neuroscienze sulla pedagogia, l’ambiente nella relazione educativa, la pedagogia genitoriale. Grande interesse ha suscitato il richiamo di Alberto Oliverio, professore emerito della Sapienza (Roma), all’importanza della motricità e all’uso della scrittura manuale per la crescita dell’individuo e lo sviluppo della capacità cognitiva. Non è mancato uno sguardo storico sulle esperienze educative del passato, attraverso la riscoperta della filantropia pedagogica di Julie Salis Schwabe, fondatrice del primo kindergarten a Napoli.

IL DIBATTITO – Stimolante si è rivelata la tavola rotonda finale, destinata al confronto e allo scambio di progetti didattici che vedono impegnati vari enti, come le associazioni Life-Scugnizzi a vela, Eleonora Pimentel, Il Torchio, Mare Vivo, la Lega Navale di Pozzuoli. Molto apprezzata la partecipazione di studenti dell’Istituto Nautico, attivi con i loro docenti nel progetto Scuola-Lavoro. Non resta che augurarsi altre iniziative come questa che, come ha sottolineato la Dirigente Scolastica Antonietta Prudente, già costituiscono una caratteristica della presenza dell’Istituto Nautico nel territorio flegreo. Un ringraziamento è stato rivolto al Centro psico-pedagogico OIDA, che ha collaborato all’evento con le sue competenze scientifiche.