POZZUOLI/ Francesco Sanna è il nuovo segretario del circolo tematico PD delle Telecomunicazioni

POZZUOLI – Francesco Sanna, dipendente Fibercop, è il nuovo segretario del Circolo Tematico Telecomunicazioni del Partito Democratico di Pozzuoli. Il circolo nasce dalla necessità di ridare centralità politica al mondo del lavoro, con particolare riferimento al settore delle telecomunicazioni e delle nuove tecnologie. La trasformazione digitale, l’automazione e l’evoluzione dei mercati stanno ridefinendo il rapporto tra lavoratori e imprese, e con essi il ruolo della rappresentanza politica nei luoghi di lavoro. Riconnettere il Partito Democratico con i luoghi di lavoro Promuovere la ricostituzione del circolo tematico TLC come punto di riferimento per lavoratori, sindacati e cittadini interessati alle tematiche del lavoro e dei diritti. Creare occasioni di dialogo nei luoghi di lavoro attraverso assemblee, incontri tematici e momenti di formazione politica. La ricostituzione del Circolo Tematico TLC è un passo fondamentale per riaffermare il ruolo del Partito Democratico come forza politica capace di rappresentare il mondo del lavoro.