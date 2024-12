POZZUOLI/ In campo gli stati generali: deputati, europarlamentari e sindaci al congresso del PD

POZZUOLI – C’erano tutti i vertici del PD questa mattina al congresso per la costituzione del circolo cittadino. Al “Complesso Agave” hanno preso la parola, tra gli altri, il deputato Piero De Luca, gli europarlamentari Lello Topo e Lucia Annunziata, il capogruppo del PD alla Regione Campania Mario Casillo, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e il sindaco di Quarto Antonio Sabino. Sono intervenuti, tra gli altri, anche i consiglieri comunali Marzia Del Vaglio, Paolo Ismeno e Leandro Genovese. Tra le “new entry” che hanno parlato alla platea c’è anche il giovane Giovanni Broscritto.

LA VOTAZIONE – Domani invece sarà la volta della votazione per eleggere il segretario cittadino e i 24 membri del direttivo (il numero dei componenti è uguale a quello dei consiglieri comunali di Pozzuoli). Scontato il risultato visto che al voto – in programma dalle 9 alle 15 – si andrà con un’unica lista che vede il due volte assessore comunale e dirigente di lunga data del PD, Franco Fumo, candidato alla guida della segreteria del partito. Insieme a lui ci sono dodici uomini e dodici donne che andranno a comporre, invece, il nuovo direttivo. “Un nuovo inizio: visione, unità e impegno per la città” è il documento-mozione che ha unito la quasi totalità dei 408 tesserati, consiglieri e rappresentanti del PD.