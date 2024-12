Si filma mentre evade dai domiciliari e pubblica il video su Tik Tok: preso dai carabinieri

Eevasione virale su TikTok, tra i follower anche i Carabinieri. Dai domiciliari al carcere per il 56enne che si filma fuori casa. Un evasione social quella di un 56enne di Lettere, arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un provvedimento dell’ufficio di sorveglianza del tribunale di Napoli. Sottoposto ai domiciliari per droga, il 56enne ha ripetutamente violato la misura, badando bene a filmare e pubblicare su TikTok le sue sortite fuori casa. I carabinieri della stazione di Lettere hanno monitorato i suoi post e comparato i video con quelli elle telecamere di sorveglianza installate attorno alla sua abitazione. Grazie all’analisi dei contenuti, i militari sono stati in grado di certificare e comunicare al Tribunale ben 6 evasioni. L’uomo è stato portato in carcere.