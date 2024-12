POZZUOLI/ Non rientra in carcere dopo un permesso e va sotto casa di un detenuto: arrestato 51enne

POZZUOLI – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per evasione un 51enne napoletano. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno effettuato un controllo nei pressi dell’abitazione di un uomo sottoposto alla misura alternativa alla detenzione della semilibertà. Giunti sul posto, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo, ma gli operatori lo hanno raggiunto e controllato accertando il motivo del tentativo di fuga; difatti, a carico del predetto vi era una nota di rintraccio emessa da personale della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Secondigliano poiché, nella giornata di venerdì, dopo aver fruito di un permesso, l’uomo non aveva fatto rientro presso l’istituto; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.