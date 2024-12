QUARTO/ Vandalizzato alberello di Natale nella villa comunale

QUARTO – «Vandalizzato l’albero di Natale in Villa comunale. Ennesima conferma delle carenze di sicurezza» è quanto denuncia la forza politica “Avanti Quarto” in merito a quanto è accaduto nelle scorse ore nella Villa comunale di Quarto. «Ancora un episodio di vandalismo si è verificato nella Villa comunale, questa volta ai danni dell’albero di Natale. – fa sapere Avanti Quarto – Come opposizione da tempo denunciamo la mancanza di adeguati presidi di sicurezza nell’area. Questo e’ l’ennesimo episodio di degrado che colpisce uno spazio pubblico centrale per la vita della comunità. Avevamo più volte segnalato la necessità di implementare la videosorveglianza e aumentare i controlli ma fino ad oggi nulla è cambiato. Questo vandalismo è la prova provata dell’insufficiente attenzione dell’amministrazione verso la sicurezza urbana. L’amministrazione comunale dopo un silenzio imbarazzante in merito alla collocazione di questo mini alberello collocato dapprima in Piazza Santa Maria e poi trasferito in villa, questa mattina e’ intervenuta con un post altresì imbarazzante, spostando l’attenzione della mancata sicurezza all’istigazione»