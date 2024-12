Torna a Pozzuoli la rassegna del jazz “Classic Guitar Fest”

POZZUOLI – Le associazioni Jazz and Conversation e Punto J presentano la rassegna musicale “Classic Guitar Fest”, che si snoda attraverso tre concerti di chitarra in due location, Napoli e Pozzuoli. Protagonisti degli eventi saranno tre esponenti della chitarra classica, Daniele Fabio, Andrea Aymone e Eleonora Perretta che accompagneranno gli spettatori in un viaggio sensoriale presentando un repertorio di brani editi ed inediti.

IL PROGRAMMA – Dopo il primo concerto del maestro Daniele Fabio, il Festival prosegue il 15 dicembre a Pozzuoli, nella Chiesa di San Raffaele ad Arcangelo (via Gugliemo Marconi 7-ingresso libero fino a esaurimento posti-info 3472685993) alle ore 18 con il concerto del maestro Andrea Aymone e che vede la partecipazione di Vittorio Ricciardi e di Gennaro La Sala. In scaletta composizioni di J.P. Turina, F. Carulli, D. Scarlatti, L. Brower, A. Aymone, Celtic Music. Andrea Aymone, concertista e didatta della chitarra.

LA STORIA – Il suo percorso artistico è il risultato finale di studi e di ricerche che hanno come origine le analisi armoniche della musica antica per poi accarezzare il linguaggio jazzistico. Svolge da anni sia attività di concertista che di organizzatore di manifestazioni musicali collaborando con innumerevoli artisti tra i quali i Maestri Roberto De Simone, Giulio Tampalini, Roberta Gambarini e tanti altri artisti e del mondo della musica classica che nel Jazz. Ultimamente la sua opera prima “Sonatina per Chitarra” é stata eseguita da diversi musicisti ma tra cui il M. Giulio Tampalini. Il “Classic Guitar Fest” vuole celebrare la musica classica in un contesto che unisce tradizione e innovazione.