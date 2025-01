POZZUOLI/ Schianto a Monterusciello: due auto distrutte e due giovani feriti – LE FOTO

POZZUOLI – È di due auto completamente distrutte e due giovani feriti il bilancio di uno spaventoso incidente accaduto nella notte di sabato a Monterusciello. I due veicoli coinvolti si sono scontrati all’incrocio tra via Viviani e via Pirandello: si tratta di una Peugeot 208 e una Mercedes. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e dopo le cure sul posto da parte dei sanitari del 118 sono stati trasferiti in ambulanza presso il pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul grave incidente stradale indagano gli agenti della Polizia Municipale. Le condizioni dei feriti non sono preoccupanti. Secondo quando ricostruito i due veicoli si sono scontrati all’incrocio in un violento impatto, andando completamente distrutte.

LE FOTO