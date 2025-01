POZZUOLI/ Crisi Metro, appello di Figliolia «Deve essere priorità dell’agenda politica di chi governa la città»

POZZUOLI – Sulla crisi Metro di via Campana e l’incubo licenziamenti per 65 dipendenti è intervenuto quest’oggi l’ex sindaco di Pozzuoli e attuale consigliere di opposizione Enzo Figliolia. «La vicenda relativa al punto vendita Metro di Pozzuoli deve essere una priorità dell’agenda politica dei rappresentanti della nostra città. Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti e la comunità puteolana meritano risposte chiare e certe. – ha fatto sapere Figliolia –Forti dell’appoggio unanime del Consiglio comunale, è ora necessario che l’Amministrazione e il Sindaco, in qualità di massimo esponente della città, facciano sentire la loro voce con autorevolezza e decisione al tavolo convocato in sede ministeriale. In questa fase così delicata, bisogna far valere le istanze di un’intera città, quella di Pozzuoli, che chiede una soluzione. Inoltre, considerate le competenze in materia urbanistica in capo al Comune, auspico che quest’ultimo convochi la proprietà che ospita tale attività al fine di vagliare tutte le possibili opzioni utili alla risoluzione di questa vicenda. Il lavoro è dignità e le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita Metro di Pozzuoli meritano il massimo impegno da parte delle nostre istituzioni».