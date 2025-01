POZZUOLI/ Polizia Municipale, la Cisl chiede la sospensione del turno notturno

POZZUOLI – La Cisl ha chiesto la sospensione del servizio h24 per la Polizia Municipale di Pozzuoli. Nel caso venisse accolta dal sindaco Gigi Manzoni, si arriverebbe ad avere la sospensione delle pattuglie notturne, lasciando così due unità attive (invece di una) nella centrale operativa del comando di via Luciano. Allo stesso tempo si metterebbero più persone in reperibilità da attivare solo in casi di emergenza. “La sospensione della turnazione h24 – fa sapere il sindacato – così come modulata ad oggi per sotto-organico del corpo e propone che, vista l’emergenza bradisismica in atto di effettuare l’h24 con 2 operatori in Centrale Operativa Multimediale per notte e aumentando le reperibilità notturne della restante parte del corpo che sarà chiamato in servizio in caso di scosse. Per la scrivente sigla tale situazione deve permanere fino ad un’implementazione del personale in servizio raggiungendo quanto più possibile i numeri stabiliti per legge degli operatori”.