A Pozzuoli si incontrano imprese e istituzioni: convegno dell’Unione Industriali di Napoli

POZZUOLI – L’Unione Industriali Napoli – Raggruppamento Territoriale Zonale “Area Flegrea e Isole Flegree” ha organizzato un incontro tra imprese e istituzioni del territorio per giovedì 16 gennaio, alle ore 16:00, presso la nuova sede GESFOR di via Campana n. 268 a Pozzuoli – nei pressi del centro formativo ASL NA2.

IL TEMA – Favorire un dialogo costante e proficuo tra il mondo dell’impresa e le istituzioni per creare sinergie e promuovere lo sviluppo locale: è questo il tema del primo incontro previsto che coinvolgerà gli imprenditori dell’Area dei Campi Flegrei e delle Isole di Ischia e Procida. Un primo passo verso la creazione di una rete solida e virtuosa, in grado di generare valore per tutto il territorio Flegreo. Un appuntamento significativo e molto importante, specie in questo particolare periodo storico che stanno vivendo i territori dei Campi Flegrei e delle Isole, con un’azione di ascolto e confronto tra Imprenditori e Istituzioni, su problematiche specifiche dell’area. I Raggruppamenti Zonali rientrano tra le attività di ascolto e prossimità al territorio dell’Unione Industriali Napoli e puntano ad agevolare il dialogo tra Imprese ed Enti Locali.

L’EVENTO – Il programma dell’incontro prevede i saluti di Luigi Manzoni Sindaco di Pozzuoli e di Nunzio Nicola Costagliola fondatore di GESFOR, realtà molto attiva sul territorio flegreo e nazionale in ambio servizi per il lavoro e formativi. Le introduzioni dei lavori saranno affidate a Giancarlo Carriero, presidente del Raggruppamento Territoriale Zonale Area Flegrea e Isole Flegree, a cui seguiranno gli interventi di Costanzo Jannotti Pecci (Presidente Unione Industriali Napoli) e Davide Esposito (Consigliere di Uniservizi Srl). A seguire, sarà aperto il dibattito tra le imprese e le istituzioni, con aperitivo di networking finale. Sono invitate a partecipare tutte le aziende del territorio dei Campi Flegrei e delle Isole di Ischia e Procida.