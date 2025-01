Sicurezza stradale, all’Aeronautica di Pozzuoli l’ottava tappa del roadshow “Sii saggio guida sicuro”

POZZUOLI – Oltre 1.500 studenti formati in sette incontri sono i numeri del roadshow #siisaggioguidasicuro dell’anno scolastico e accademico 2024/2025, campagna di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura per gli studenti delle scuole secondarie e delle università del territorio campano, promosso dalla Regione Campania, ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la collaborazione del personale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, delle Forze dell’Ordine, con il partenariato di Enti, Fondazioni e Associazione di categoria e la media partnership di Rai Campania, Rai Pubblica Utilità e Rai Radio Live Napoli.

LA TAPPA – Mercoledì 15 gennaio alle ore 09:30, sarà l’Accademia dell’Aeronautica di Pozzuoli ad ospitare l’ottava tappa del roadshow #siisaggioguidasicuro. I saluti affidati al Gen. D. A. Luigi Casali, Comandante dell’Accademia Aeronautica, Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani e Segretario Ordine Ingegneri di Napoli, Ettore Acerra, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Gianfranco Coppola, Presidente Unione Stampa Sportiva Italiana, Carlo Marino, Presidente ANCI Campania e Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio della Regione Campania, precedono gli interventi di Luigi Massa, Amministratore Delegato Tangenziale di Napoli, Valter Brunetti, Magistrato e componente seminario giuridico ACI, Filomena Donato, Direttore vicedirigente Vigili del Fuoco Comando di Benevento – Referente ANVVF, Magg. Andrea Centrella, Comandante Nucleo Radiomobile Carabinieri di Napoli, Alfonso Montella, Professore Sicurezza Stradale UniNA Federico II – Presidente Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”. La testimonianza è affidata a Graziella Viviani, Presidente dell’Associazione “Sotto gli occhi di Elena”. Modera l’incontro Gino Aveta, autore televisivo e radiofonico.

IL PROGETTO – Dalla sua prima edizione il roadshow #siisaggioguidasicuro ha incontrato e sensibilizzato ad oggi oltre 40 mila studenti delle scuole secondarie e degli atenei della regione Campania. La formazione dei giovani è un investimento per il futuro del Paese e l’azione di educazione stradale e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” è in linea con le strategie di azione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 e dell’EU Road Safety Policy Framework 2021-2030. L’obiettivo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è la riduzione del 50% dei morti dal 2019 al 2030 ma i dati Istat mostrano che siamo ben lontani da raggiungere l’obiettivo del Piano della Sicurezza, con 3.039 morti in Italia e 220 morti in Campania nel 2023. Rispetto all’obiettivo, nel 2023 si sono verificati 572 morti in più (+23%) in Italia e 47 morti in più (+27%) in Campania. Nelle provincie di Avellino, Napoli e Salerno i morti nel 2023 sono aumentati rispetto al 2019. Per contribuire al miglioramento della sicurezza stradale, gli incontri sono finalizzati a educare e sensibilizzare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, con uno specifico focus su pedoni, ciclisti, utenti di monopattini elettrici e motociclisti, che rappresentano gli utenti deboli della strada e costituiscono più della metà dei morti. Gli incontri, infatti, rendono gli studenti parte attiva del progetto stimolando la loro creatività attraverso la partecipazione al concorso di idee Inventa una soluzione per la sicurezza stradale. Gli studenti possono presentare foto, video, disegni, canzoni, testi con commenti e altre idee originali per partecipare al progetto. Da quest’anno il roadshow #siisaggioguidasicuro affronta anche la tematica della sicurezza sul mare con l’ausilio di esperti della Guardia Costiera.

LA MANIFESTAZIONE – Alla prima fase relativa agli incontri e alla formazione segue, secondo il metodo che accompagna sin dalla prima edizione del progetto, una manifestazione conclusiva e di premiazione degli elaborati all’interno del “Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro”, realizzato con il contributo delle Forze dell’Ordine, Enti, Ordini, Fondazioni e Associazione di categoria che ospiterà testimonial del mondo televisivo, dello spettacolo e dello sport, che si terrà quest’anno il prossimo 7 maggio nella città di Salerno. Nel corso degli incontri gli studenti sono coinvolti emotivamente con la testimonianza diretta di chi ha vissuto la tragica perdita di persone care in incidenti stradali. Di impatto e grande sensibilità, il cortometraggio sulla sicurezza stradale realizzato per l’undicesima edizione del #siisaggioguidasicuro dalla Filmit con la partecipazione del collettivo comico “Vico Alleria” capitanato da Emanuel Ceruti, Peppe Ventura e Paco de Rosa, che viene proiettato nel corso delle tappe formative. Previste per questa edizione oltre 34 incontri formativi e divulgativi del roadshow #siisaggioguidasicuro secondo una priorità basata sull’incidentalità registrata sulle tratte stradali di competenza delle Amministrazioni comunali del territorio campano.